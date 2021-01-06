«Залипательный» Байкал восхитил пользователей





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гид Улан-Удэ, Байкал🌅 (@natalia_myasnikova_guide)



Не обязательно ждать февраля и полного становления льда Байкала, у озера нет сезонности, добавила гид. По её словам, в дороге им встретилось много других людей, кто считает также.



Видео набрало уже почти две тысячи просмотров. Пользователи благодарят за увиденное зрелище, они делятся: «Раз 5 залипла на видео. А потом вернулась и опять позалипала. Колечки особенно завораживают», «Очень залипательно», «Мооощь», «Он ещё колечками делается».



Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее ФГБУ «Заповедное Подлеморье» представило видео, на котором

Не обязательно ждать февраля и полного становления льда Байкала, у озера нет сезонности, добавила гид. По её словам, в дороге им встретилось много других людей, кто считает также.Видео набрало уже почти две тысячи просмотров. Пользователи благодарят за увиденное зрелище, они делятся: «Раз 5 залипла на видео. А потом вернулась и опять позалипала. Колечки особенно завораживают», «Очень залипательно», «Мооощь», «Он ещё колечками делается».Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее ФГБУ «Заповедное Подлеморье» представило видео, на котором нерпы качаются на «ледяных блинчиках» Байкала

Гид из Улан-Удэ Наталия Мясникова поделилась видео «залипательного» Байкала.- Мы сами не знали, что между сентябрем и февралем Байкал может быть такой залипательный. Стояли на берегу и не могли оторваться… - описала свои эмоции Наталия.