Ликвидацию федерации решено не оспаривать в суде
Региональная общественная организация «Федерация традиционных игр народов Республики Бурятия» всё-таки исчезнет. Президент федерации Алексей Гыргенов 2 января сообщил, что не стал подавать апелляционную жалобу на решение суда о ликвидации общественной организации.
- Ровно 8 лет назад мы начали этот путь! Думаю все не зря! Мы оставили след в истории народа! Федерацию традиционных игр решил ликвидировать. Не стал подавать аппеляцию, - сообщил Гыргенов.
При этом, по его словам, благодаря известной в Бурятии тренеру-медиатору Светлане Тоневицкой, апелляция всё же была составлена. «Но я передумал в последний момент», - добавил Алексей Гыргенов.
Он поблагодарил СМИ, блогеров и всех, кто проявил сочувствие в связи с этой печальной ситуацией.
Впрочем, заверил лидер этноспорта Бурятии, он «никуда не уходит».
- Юрлицо – это всего лишь формальность. В душе любовь к своей культуре и традициям никогда не убить! – заключил Алексей Гыргенов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», о том, что суд ликвидировал региональную общественную организацию «Федерация традиционных игр народов Республики Бурятия», стало известно во второй половине декабря. Причина – не сданные вовремя отчёты в минюст Бурятии. Минюст и обратился с иском о ликвидации общественной организации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре разбивание хребтовой кости получило статус официального национального вида спорта Бурятии. Перед этим был решён спорный вопрос, как же эта национальная игра должна звучать на бурятском языке. Алексей Гыргенов и эксперт из БГУ представили разные точки зрения, но в итоге был найден компромисс.
Федерация традиционных игр Бурятии всё-таки исчезнет
Общество, Фото:
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