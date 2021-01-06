Часть 44-го квартала Улан-Удэ была без электричества

Свет пропал в домах на Жердева и Мокрова



Накануне, 5 января, в Улан-Удэ отключали электричество в 44-м квартале. Это произошло в 11:34 из-за неисправности головной кабельной линии на одной из трансформаторных подстанций.



Оперативные службы сообщают, что под отключение электроэнергии попала часть многоквартирных жилых домов квартала № 44: ул. Жердева, 40, 40/1, 44а, 46, 54, 58, 60, 62, 66, 68, 86; ул. Мокрова, 30; АЗС (ул. Мокрова,48а).



Исключив из схемы аварийный участок, энергетики провели поэтапное подключение потребителей: в 12:32 запитали по резервной схеме потребителей ул. Мокрова. Для них время отключения составило 58 минут. В 12:58 запитали потребителей ул. Жердева. Общее время отключения – 1 час 24 минуты.

