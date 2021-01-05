Но автомобили пропускают дозированно
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на автомобильной дороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкам» ограничивали движение в районе села Горячинска, c 176 по 200 км.
Вечером в УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что движение открыто, но автомобили пропускают дозировано. То есть на период работы спецтехники и расчистки дороги придерживают поток транспорта.
Видимость на трассе была нулевой. Водителей просили воздержать от поездок в сторону Горячинска.
На трассе до Горячинска в Бурятии открыто движение
Общество, Фото:
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