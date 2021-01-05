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Жителям Бурятии напомнили о первой помощи при неудачном падении

Жителям Бурятии напомнили о первой помощи при неудачном падении
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Медики рассказали, что делать, если зимние развлечения обернулись неприятностью

Жителям Бурятии рассказали, что делать при получении травмы при падении с тюбинга, горки, лыж и других зимних развлечений. Познавательный ролик выпустили сотрудники Территориального центра медицины катастроф.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Ольга Рипп призвала, в первую очередь, не пытаться самостоятельно определить серьёзность травмы. Если получилось так, что человек не может пошевелить рукой или ногой, то нужно иммобилизировать конечность, то есть сделать так, чтобы у человека прекратилась возможность совершать движение.

- Никогда не пытайтесь вправить неестественное положение конечности для более лучшего её функционирования, пусть это делают те люди, которые за это отвечают – медицинские работники. Ваша задача – максимально обездвижить конечность, вызвать скорую помощь по номеру 103. И, дожидаясь приезда медиков, обеспечить полный покой для этого пострадавшего, - рассказал Ольга Рипп.

Далее за жизнь и здоровье пострадавшего отвечают медики, взявшиеся его лечить. 

медицинская помощь зимний сезон
 
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