Школьникам Бурятии предлагают рассказать о достопримечательностях

Стартовал конкурс от Музея Победы
Всероссийский детско-юношеский патриотический онлайн-конкурс «История большой страны» запустил московский Музей Победы. Для этого конкурсанты должны создать 2-3-минутные видеоролики о памятном месте своего города или села. Жюри ждёт ярких и интересных историй о памятниках, мемориалах, местах боевой славы, музеях, усадьбах и т.д. Видеоряд должен быть снят на фоне достопримечательности.
Готовить ролики можно как индивидуально, так и в командах до пяти человек. Работы принимаются в двух возрастных категориях 7–10 лет и 11–17 лет.
Работы финалистов опубликуют на сайте Музея Победы, а также в социальных сетях Детского центра Музея Победы и партнёров конкурса. Для победителей конкурса проведут онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа».
Планируется, что церемония награждения состоится в Музее Победы. Дата и время будут объявлены дополнительно, сообщают организаторы конкурса.
Работы принимаются на электронную почту проекта: online.konkurs@cmvov.ru
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