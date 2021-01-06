Местами в республике температура опускалась до -46
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 января в большинстве районов республики морозная погода, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, местами до 15-18 м/с, позёмка, по Байкалу слабые метели.
Температура ночью -32,-37, по юго-западу и северу до -41,-46, по Прибайкалью при снеге -23,-28, днём -24,-29, местами -32,-37, по Прибайкалью до -18-23 градусов.
В Улан-Удэ ночью преимущественно без осадков, утром и днём снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -34,-36, днём -24,-26.
В Бурятии морозная погода
Общество, Фото:
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