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В Бурятии морозная погода

В Бурятии морозная погода
Общество,  Фото:pixabay.com
Местами в республике температура опускалась до -46

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 января в большинстве районов республики морозная погода, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, местами до 15-18 м/с, позёмка, по Байкалу слабые метели.

Температура ночью -32,-37, по юго-западу и северу до -41,-46, по Прибайкалью при снеге -23,-28, днём -24,-29, местами -32,-37, по Прибайкалью до -18-23 градусов.

В Улан-Удэ ночью преимущественно без осадков, утром и днём снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -34,-36, днём -24,-26.
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