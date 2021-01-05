В городе в Бурятии подростки сломали ледяную фигуру

Накануне, 4 января, в городе Закаменске, Закаменского района Бурятии подростки разрушили ледяную скульптуру. Произошедшее запечатлела камера наружного видеонаблюдения, видео опубликовали в аккаунте в Instagram администрации района.
На кадрах видно, как молодые люди пинают фигуру ногами, а затем, когда она падает на землю, они отбегают в сторону.
- Стоит ли напоминать об административной ответственности, под которую попадает вандализм, когда уничтожаются или разрушаются памятники культуры и искусства, главное во всем этом – ни сколько ответственность перед законом, сколько ответственность друг перед другом, взаимоуважение, бережность и бережливость. От празднования Нового года 4 дня, до Старого Нового года ещё 9 дней, до Рождества 3 дня, а старания людей придать атмосферу празднику и настроение любоваться горожанам и гостям города созданными фигурами изо льда - испорчены…- сообщили в районной администрации.
Как сообщал «Байкал-Daily», во время строительства ледового городка на площади Советов в Улан-Удэ ледяному быку – символу 2021 года по восточному календарю – отломили рог. Но вскоре он был восстановлен.
- Стоит ли напоминать об административной ответственности, под которую попадает вандализм, когда уничтожаются или разрушаются памятники культуры и искусства, главное во всем этом – ни сколько ответственность перед законом, сколько ответственность друг перед другом, взаимоуважение, бережность и бережливость. От празднования Нового года 4 дня, до Старого Нового года ещё 9 дней, до Рождества 3 дня, а старания людей придать атмосферу празднику и настроение любоваться горожанам и гостям города созданными фигурами изо льда - испорчены…- сообщили в районной администрации.
В комментариях подписчики страницы поддержали негодование властей: «Найти их и наказать! Бессовестные!», «Как так можно! Снова возвращаемся к воспитанию!!! Это не дети, а вандалы!», «Какой ужас, а мы ещё даже не успели посетить нашу площадь, показать детям ледяные фигуры, ёлку».
Как сообщал «Байкал-Daily», во время строительства ледового городка на площади Советов в Улан-Удэ ледяному быку – символу 2021 года по восточному календарю – отломили рог. Но вскоре он был восстановлен.