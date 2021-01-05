В городе в Бурятии подростки сломали ледяную фигуру





В комментариях подписчики страницы поддержали негодование властей: «Найти их и наказать! Бессовестные!», «Как так можно! Снова возвращаемся к воспитанию!!! Это не дети, а вандалы!», «Какой ужас, а мы ещё даже не успели посетить нашу площадь, показать детям ледяные фигуры, ёлку».





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Как сообщал «Байкал-Daily», во время строительства ледового городка на площади Советов в Улан-Удэ ледяному быку – символу 2021 года по восточному календарю –

Как сообщал «Байкал-Daily», во время строительства ледового городка на площади Советов в Улан-Удэ ледяному быку – символу 2021 года по восточному календарю – отломили рог . Но вскоре он был восстановлен.

На кадрах видно, как молодые люди пинают фигуру ногами, а затем, когда она падает на землю, они отбегают в сторону.- Стоит ли напоминать об административной ответственности, под которую попадает вандализм, когда уничтожаются или разрушаются памятники культуры и искусства, главное во всем этом – ни сколько ответственность перед законом, сколько ответственность друг перед другом, взаимоуважение, бережность и бережливость. От празднования Нового года 4 дня, до Старого Нового года ещё 9 дней, до Рождества 3 дня, а старания людей придать атмосферу празднику и настроение любоваться горожанам и гостям города созданными фигурами изо льда - испорчены…- сообщили в районной администрации.