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В Бурятии ещё 138 человек заболели COVID-19

В Бурятии ещё 138 человек заболели COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случав заражения приближается к 27 тысячам

По информации управления Роспотребнадзора на утро 5 января в Бурятии зарегистрировано 26 675 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 138 человек.

Днём ранее выявили 134 больных, 3 января +132, 2 января +180, 1 января + 182. Самый высокий суточный прирост был отмечен в ноябре прошлого года +280 человек.

54% (14 340) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 138 новых случаев COVID-19: 109 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 4507 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 23 868 человек (или 89.48%), за сутки выписались 120 человек. Дополнительно снято с наблюдения 77 пациентов.

В стационарах получают лечение 1200 пациентов с коронавирусом, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 901. В отделениях реанимации находится 83 пациента (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 41 пациент (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 25.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято – 1200, свободно – 933 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,3%.

Амбулаторное лечение проходят 1003 пациента с COVID-19, наблюдается 2739 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 604 человека. За последние сутки скончались два пациента.


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