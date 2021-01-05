Единственный лама принял в Бурятии около трёх тысяч военных

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Баир-лама является единственным буддийским священнослужителем в Вооружённых силах РФ



С начала 2020 года помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, провёл более сотни обрядов и служб, приняв при этом около 3 тысяч военнослужащих.



Буддийский священнослужитель - лама на сегодня единственный в Вооружённых силах Российской Федерации.



Принимает Баир-лама всех желающих военнослужащих, чаще всего приходят за советом женщины военнослужащих. Вопросы у всех возникают разные, в основном бытовые.



Священнослужитель принимает не только прихожан, но и сам ходит к ним в свободное время. Также вместе с военнослужащими Баир Михайлович выезжает на полигоны, проводит обряды перед серьёзными учениями.



Во время самоизоляции и введённых ограничительных мер, связанных с распространением вирусной инфекции, Баир Михайлович продолжил духовные консультации и молебны по видеосвязи.



В мотострелковом соединении большая часть военнослужащих исповедуют буддистскую веру. Командование соединения отмечает, что священнослужитель положительно влияет на морально-психологическое состояние военнослужащих, повышает дисциплину в воинском коллективе, улучшается взаимопонимание между военнослужащими, сообщили в пресс-службе ВВО.

