Баир-лама является единственным буддийским священнослужителем в Вооружённых силах РФ
С начала 2020 года помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, провёл более сотни обрядов и служб, приняв при этом около 3 тысяч военнослужащих.
Буддийский священнослужитель - лама на сегодня единственный в Вооружённых силах Российской Федерации.
Принимает Баир-лама всех желающих военнослужащих, чаще всего приходят за советом женщины военнослужащих. Вопросы у всех возникают разные, в основном бытовые.
Священнослужитель принимает не только прихожан, но и сам ходит к ним в свободное время. Также вместе с военнослужащими Баир Михайлович выезжает на полигоны, проводит обряды перед серьёзными учениями.
Во время самоизоляции и введённых ограничительных мер, связанных с распространением вирусной инфекции, Баир Михайлович продолжил духовные консультации и молебны по видеосвязи.
В мотострелковом соединении большая часть военнослужащих исповедуют буддистскую веру. Командование соединения отмечает, что священнослужитель положительно влияет на морально-психологическое состояние военнослужащих, повышает дисциплину в воинском коллективе, улучшается взаимопонимание между военнослужащими, сообщили в пресс-службе ВВО.
Единственный лама принял в Бурятии около трёх тысяч военных
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