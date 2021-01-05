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В посёлке в Бурятии запретили продавать ленты для задабривания духов

В посёлке в Бурятии запретили продавать ленты для задабривания духов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
«От лент сохнут деревья», - объясняют местные жители

В посёлке Аршан Тункинского района Бурятия запретили вешать ленточки на деревья, сообщает издание «Орда Инфо».

Обычай вешать ленточки в этом курортном месте существует много лет. Считается, что таким образом можно загадать желание и задобрить местных духов.

Десять лет назад отдыхающие, у которых не было ленточек, вешали на деревья шнурки, шарфы, иногда использовали даже бинты и пакеты. Продавцы сувенирной продукцией начали продавать заранее нарезанные ленточки. Цена одной штуки составляла 10-20 рублей. Этой зимой ленточки из продажи исчезли, а продавцы начали негативно реагировать на просьбу продать ленту, отмечает издание.

- От лент сохнут деревья. Наш лама попросил не продавать ленты, он проводит разъяснительную работу. А мы объясняем туристам, что порча живой природы вряд ли понравится местным духам, поможет исполнить их желание. Есть ещё несознательные продавцы, которые продают ленты, но это единичные случаи, — пояснила корреспонденту «Орды Инфо» продавец Людмила.

Ранее Буддийская традиционная Сангха России обращалась к жителям республики с просьбой не вешать хадаки и ленточки (зурам, сэмэлгэ, дарцог, хии-морин) на живые деревья. В Сангхе отметили, что природу нужно беречь и охранять, чтобы мы могли дышать свежим воздухом, пить и купаться в чистой воде, наслаждаться красотой полей, лугов, лесов.

буддизм
 
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