«От лент сохнут деревья», - объясняют местные жители
В посёлке Аршан Тункинского района Бурятия запретили вешать ленточки на деревья, сообщает издание «Орда Инфо».
Обычай вешать ленточки в этом курортном месте существует много лет. Считается, что таким образом можно загадать желание и задобрить местных духов.
Десять лет назад отдыхающие, у которых не было ленточек, вешали на деревья шнурки, шарфы, иногда использовали даже бинты и пакеты. Продавцы сувенирной продукцией начали продавать заранее нарезанные ленточки. Цена одной штуки составляла 10-20 рублей. Этой зимой ленточки из продажи исчезли, а продавцы начали негативно реагировать на просьбу продать ленту, отмечает издание.
- От лент сохнут деревья. Наш лама попросил не продавать ленты, он проводит разъяснительную работу. А мы объясняем туристам, что порча живой природы вряд ли понравится местным духам, поможет исполнить их желание. Есть ещё несознательные продавцы, которые продают ленты, но это единичные случаи, — пояснила корреспонденту «Орды Инфо» продавец Людмила.
Ранее Буддийская традиционная Сангха России обращалась к жителям республики с просьбой не вешать хадаки и ленточки (зурам, сэмэлгэ, дарцог, хии-морин) на живые деревья. В Сангхе отметили, что природу нужно беречь и охранять, чтобы мы могли дышать свежим воздухом, пить и купаться в чистой воде, наслаждаться красотой полей, лугов, лесов.
В посёлке в Бурятии запретили продавать ленты для задабривания духов
Общество, Фото:
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