Скончался экс-министр строительства Бурятии

Общество, Фото: минстрой РБ

Николаю Быкову было 67 лет



Сегодня, 4 января 2021 года, в связи с болезнью скончался Николай Быков. Он занимал пост Заместителя Председателя Правительства Бурятии-министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бурятии с 2000 по 2006 годы, сообщили в пресс-службе республиканского минстроя.



Николай Иннокентьевич Быков родился 5 марта 1953 года в селе Кома Прибайкальского района Бурятии. Образование - высшее. Свою трудовую деятельность Николай Быков начал в 1971 году после окончания Улан-Удэнского техникума железнодорожного транспорта. С ранних лет проявил свои высокие организаторские и человеческие качества, глубокую эрудицию и знания. Все это во многом предопределило его дальнейший трудовой путь и быстрое продвижение по службе.



После службы в армии работал в СМП-834 в должностях от мастера до начальника строительно-монтажного поезда. В 1986-1988 гг. - заместитель управляющего по производству, затем управляющий трестом «Улан-Удэтрансстрой», в 1988-1990 гг. - заместитель генерального директора Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения по капитальному строительству. В 1990 г. возглавил комитет Верховного Совета Бурятии по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. В 1995-1997 гг. - исполнительный директор республиканского государственного внебюджетного фонда жилищного строительства «Жилинвест». В 1997 г. назначен первым заместителем управляющего делами - руководителем администрации Президента и Правительства Республики Бурятия, начальником финансово-хозяйственного управления администрации Президента и Правительства Республики Бурятия (РБ).



В 1998 г. назначен управляющим делами - руководителем администрации Президента и Правительства РБ. В 1984-1988 гг. дважды избирался депутатом Железнодорожного районного Совета народных депутатов, в 1990 г. - депутатом Верховного Совета Бурятии.



В 2000 году, после объединения Госкомитета по строительству и жилищно – коммунального хозяйства в единое министерство, правительство республики поручило Быкову возглавить министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бурятии. Одновременно он был назначен заместителем председателя правительства республики. С его приходом к руководству в подведомственных министерству отраслях на основе программы социально – экономического развития Республики Бурятия и Плана действий правительства республики поэтапно внедрялся системный подход к работе.



Правительством республики приняты подготовленные министерством целевые республиканские программы по развитию предприятий строительных материалов, по ремонту и реконструкции объектов жизнеобеспечения и инженерных сетей в системе ЖКХ, по энергосбережению, по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Разработана необходимая нормативно- правовая база для реформирования отрасли ЖКХ и создания эффективных структур в строительном комплексе республики. Проведена значительная работа по развитию ипотечного жилищного строительства. По уровню её организации республика заняла ведущие позиции в СФО, и России в целом.



Принятые меры позволили за три года увеличить объем подрядных строительных работ более чем в два раза, объем инвестиций в основной капитал почти в три раза, ввод в эксплуатацию жилых домов на 15,9%. В 2001 году по вводу жилых домов республика заняла второе место среди регионов СФО. В отрасли внедрена полномасштабная система подрядных торгов на все основные строящиеся объекты.



Николай Иннокентьевич стоял у истоков создания Особой экономической зоны в Бурятии и руководил управляющей компанией с 2007 по 2012 гг. При его непосредственном участии была создана вся инженерная инфраструктура ОЭЗ «Байкальская гавань». Под руководством Быкова были спроектированы и введены в строй крупные инфраструктурные объекты, позволяющие инвесторам без задержек проектировать и реализовывать свои проекты и сегодня.



За большие заслуги в деле государственного строительства, активную общественно - -политическую деятельность, весомый вклад в реализацию программы социально – экономического развития Бурятии, реформирование и развитие отраслей строительства и жилищно – коммунального хозяйства республики Николай Иннокентьевич Быков награждён правительственными наградами: заслуженный строитель Республики Бурятия и заслуженный строитель Российской Федерации.



