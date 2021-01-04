В городе стартовал симпозиум снежной скульптуры
В Улан-Удэ начался симпозиум снежной скульптуры «Легенды Байкала». Мероприятие проводится совместно с Бурятским региональным отделением Союза художников России. Помимо проведения симпозиума в Этнографическом музее будет установлено шесть трёхметровых снежных фигур.
Высота некоторых из них будет три метра, а длина - пять. Источником вдохновения скульпторов стали мифы народов Байкальского региона - сказка о Байкале и его дочери Ангаре, легенда о ветрах Байкала и творческая ода «Хан-Бууза», сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
В Улан-Удэ изготовят огромные снежные фигуры
Общество, Фото:
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