Жителей Бурятии ждёт вакцинация от коронавируса

В январе 2021 года начнётся вакцинация населения от COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии. Здесь пояснили, что это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV.
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- Вакцинация защитит от заражения коронавирусной инфекцией. И даже если привитый человек заболеет, болезнь будет протекать в лёгкой форме. Только стойкий коллективный иммунитет сможет остановить распространение COVID-19. Перед тем как вакцинироваться, необходимо пройти осмотр у врача-терапевта. На приёме доктор измерит артериальное давление и температуру, —сообщили в минздраве.
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Существует ряд противопоказаний к вакцинации: возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, повышенное артериальное давление, симптомы ОРВИ, аллергические реакции, несовместимые лекарственные препараты при вакцинации, которые принимает пациент.
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Если противопоказаний нет, пациент направляется в процедурный кабинет для вакцинации. Вакцина хранится в специальном холодильнике при температуре -18С. В размороженном состоянии вакцина должна храниться не более 30 минут. После инъекции пациенту следует соблюдать покой в течение 30 минут и находиться под наблюдением медиков.
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Препарат состоит из двух компонентов, поэтому ставится в два этапа. Вторая вакцина ставится через 21 день после первой.
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Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году началась вакцинация военных и медицинских работников.
На сегодня ситуация с коронавирусом в Бурятии улучшается. Суточный прирост составил 134 человека, когда в ноябре эта цифра доходила до 270-280. На утро 4 января зарегистрировано 26 537 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.