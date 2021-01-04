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В Бурятии лучшим осуждённым подарили кулер и Xbox

В Бурятии лучшим осуждённым подарили кулер и Xbox
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Подведены итоги конкурса «Лучший отряд осуждённых»

В исправительных колониях № 7 и № 8 УФСИН России по Бурятии подвели итоги культурно-массовых и спортивных мероприятий за 2020 год.

Осуждённых исправительных учреждений региона поздравили с Новым годом и поощрили победителей конкурса «Лучший отряд осуждённых». В исправительной колонии № 7 отряду-победителю вручили кулер для воды, а в исправительной колонии № 8 победителям подарили игровую приставку Xbox One.

Мероприятие проводится ежеквартально для поднятия соревновательного духа между отрядами осуждённых для стимулирования правопослушного поведения, сообщили в пресс-службе ведомства.


УФСИН
 
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