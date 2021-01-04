Подведены итоги конкурса «Лучший отряд осуждённых»
В исправительных колониях № 7 и № 8 УФСИН России по Бурятии подвели итоги культурно-массовых и спортивных мероприятий за 2020 год.
Осуждённых исправительных учреждений региона поздравили с Новым годом и поощрили победителей конкурса «Лучший отряд осуждённых». В исправительной колонии № 7 отряду-победителю вручили кулер для воды, а в исправительной колонии № 8 победителям подарили игровую приставку Xbox One.
Мероприятие проводится ежеквартально для поднятия соревновательного духа между отрядами осуждённых для стимулирования правопослушного поведения, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Бурятии лучшим осуждённым подарили кулер и Xbox
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Шоумен посетил Иволгинский дацан
Подведены итоги конкурса «Лучший отряд осуждённых»
В праздничные выходные устроили массовые проверки
Молодого человека с ребёнком на коляске едва не зажали между скульптурами
Как изменился вид от «Спутника» на театр оперы и балета и Дом радио. Предлагаем окунуться в историю благодаря фотографиям Сергея Тарасенко
Игорь Шутенков подвёл итоги ушедшего года
Представляем подборку фотографий Сергея Тарасенко
Рыбакам раздавали листовки
Артист впервые гостит в столице Бурятии
За сутки скончался один человек
Убийство произошло после ссоры
В Улан-Удэ днём до -18
Правоохранители дали несколько важных советов
Республиканский УФСИН подвёл итоги конкурса «А вам слабо!!!»
Приём заявок заканчивается 15 января