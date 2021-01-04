В Бурятии лучшим осуждённым подарили кулер и Xbox

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Подведены итоги конкурса «Лучший отряд осуждённых»



В исправительных колониях № 7 и № 8 УФСИН России по Бурятии подвели итоги культурно-массовых и спортивных мероприятий за 2020 год.



Осуждённых исправительных учреждений региона поздравили с Новым годом и поощрили победителей конкурса «Лучший отряд осуждённых». В исправительной колонии № 7 отряду-победителю вручили кулер для воды, а в исправительной колонии № 8 победителям подарили игровую приставку Xbox One.



Мероприятие проводится ежеквартально для поднятия соревновательного духа между отрядами осуждённых для стимулирования правопослушного поведения, сообщили в пресс-службе ведомства.





