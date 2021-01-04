«Никто никуда не смотрит»: Улан-удэнец возмутился лошадям на площади Советов

Как сообщал «Байкал-Daily», в паблике «Весь Улан-Удэ» недавно рассказали о случае, когда пони с детьми в повозке взбунтовалась и понеслась на толпу людей. Останавливавший её мужчина был повален, животное протащило его.
Спустя некоторое время горожанин отправился с ребёнком в ледовый городок на площадь Советов, где как раз и произошёл инцидент. Молодой человек обратил внимание на коней, которые по-прежнему катают юных горожан. Увиденное он запечатлел на видео.
- Сам попал в подобную ситуацию, кони с повозкой чуть не зажали меня с ребёнком на коляске между ледяными скульптурами, - рассказал «Байкал-Daily» молодой отец. – Никто никуда не смотрит, цель – как можно больше клиентов, полный беспредел.
Неравнодушный горожанин побеседовал с одним из мужчин, который помогал мальчику оседлать лошадь. Молодой человек спросил, соблюдается ли какая-либо техника безопасности, чтобы животное случайно не лягнуло прохожих. На все его вопросы мужчина ответил, что он не хозяин лошади, а за всё отвечает именно он. А хозяин к тому момент повёл лошадь с ребёнком по площади.
Молодой человек отметил, что на ледовом городке, по его мнению, довольно мало места для прогулок лошадей с повозками.