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Мэр Улан-Удэ уже приступил к работе

Мэр Улан-Удэ уже приступил к работе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Игорь Шутенков подвёл итоги ушедшего года

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня, 4 января, на своей странице в Facebook написал, что уже вышел на работу.

- Уже вышел на работу: в 2021-м предстоит многое сделать, и это радует. Но сначала хочу коротко подвести итоги ушедшего года: о чём-то уже писал, что-то не рассказывал. Подытожу, - начал градоначальник.

Первой в его списке оказалась дизельная насосная станция, купленная для МУП «Водоканал». «Она позволит ремонтировать аварийные участки без отключения воды в домах горожан. Станция обошлась нам в 6 млн рублей, и я уверен, она отработает себя до копейки», пояснил Игорь Шутенков.

Комбинату по благоустройству приобрели мини-тракторы, дорожные машины, фронтальный погрузчик и снегопогрузчик, таким образом обновив парк сразу на 30%. По словам мэра, эта техника уже помогла нам всего за два часа справиться с последствиями коммунальной аварии на улице Бабушкина.

- Приступили к большому, амбициозному, важному проекту — модернизации канализационных коллекторов. Начали с коллектора, который собирает стоки с Мелькомбината и Мясокомбината. Сети изношены на 75%, отсутствовала резервная «нитка» — исправляем, - продолжил руководитель города.

Также в 2020 году проведено две важные реконструкции теплотрасс. Переложено 800 метров ветхого трубопровода на Октябрьской и больше 4 км — на Юго-Западной.

- Боремся с третьей сменой: строим большую школу на Автотранспортной, здание школы №40, готовы пристрои к школам 25, 35, 49. Все ученики начальных классов начали получать горячее питание — это 28,5 тысяч ребятишек, - написал Игорь Шутенков.

14 новых детских садов позволят дать долгожданные путёвки родителям 8 тысяч дошколят. Также продолжается строительство детских садов в микрорайоне Забайкальский, на станции Дивизионная и на улице Боевая. Кроме того, по словам градоначальника, планируется ещё детских сада два по улицам Лермонтова и Конечная.

- Для всех, кто любит спорт, построили новые стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы: в Тулунже, на Верхней Берёзовке, у школ 22, 18 и 57, - продолжил Игорь Шутенков.

Реконструировали сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». Всего за год преобразили 11 скверов и более 50 городских дворов. По муниципальной программе «Зелёный город» высажено 23 тысячи деревьев и кустарников.

Про дороги и транспорт мэр Улан-Удэ пообещал рассказать в следующем посте.

Отметим, в России новогодние выходные дни длятся до 10 января. 

Мэрия Улан-Удэ
 
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