В Бурятии рыболовам напомнили о безопасности

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Рыбакам раздавали листовки



Сотрудники ГИМС и активисты «Молодёжка ОНФ» провели с любителями рыбной ловли профилактические беседы, напомнили об основных рисках при нахождении на льду, рассказали о средствах спасения, которые они должны иметь с собой, раздали памятки по правилам безопасного поведения на водоёме.



3 января рейд прошёл в местности Карьер возле посёлка Исток, Степная протока и станции Дивизионная.



- Данное мероприятие проведено с целью профилактики происшествий и гибели людей на водных объектах в зимний период. Совместная профилактическая работа с ребятами по обучению граждан основам безопасности жизнедеятельности будет проводиться и дальше, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС по Бурятии Пётр Чистяков.



Инспекторы Центра ГИМС посетили места массового выхода рыбаков и в районах республики. Патрульные группы устанавливали предупреждающие знаки, проводили беседы с населением, распространяли профилактические листовки.

