Рыбакам раздавали листовки
Сотрудники ГИМС и активисты «Молодёжка ОНФ» провели с любителями рыбной ловли профилактические беседы, напомнили об основных рисках при нахождении на льду, рассказали о средствах спасения, которые они должны иметь с собой, раздали памятки по правилам безопасного поведения на водоёме.
3 января рейд прошёл в местности Карьер возле посёлка Исток, Степная протока и станции Дивизионная.
- Данное мероприятие проведено с целью профилактики происшествий и гибели людей на водных объектах в зимний период. Совместная профилактическая работа с ребятами по обучению граждан основам безопасности жизнедеятельности будет проводиться и дальше, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС по Бурятии Пётр Чистяков.
Инспекторы Центра ГИМС посетили места массового выхода рыбаков и в районах республики. Патрульные группы устанавливали предупреждающие знаки, проводили беседы с населением, распространяли профилактические листовки.
В Бурятии рыболовам напомнили о безопасности
Общество, Фото:
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