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В Бурятии рыболовам напомнили о безопасности

В Бурятии рыболовам напомнили о безопасности
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Рыбакам раздавали листовки

Сотрудники ГИМС и активисты «Молодёжка ОНФ» провели с любителями рыбной ловли профилактические беседы, напомнили об основных рисках при нахождении на льду, рассказали о средствах спасения, которые они должны иметь с собой, раздали памятки по правилам безопасного поведения на водоёме.

3 января рейд прошёл в местности Карьер возле посёлка Исток, Степная протока и станции Дивизионная.

- Данное мероприятие проведено с целью профилактики происшествий и гибели людей на водных объектах в зимний период. Совместная профилактическая работа с ребятами по обучению граждан основам безопасности жизнедеятельности будет проводиться и дальше, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС по Бурятии Пётр Чистяков.

Инспекторы Центра ГИМС посетили места массового выхода рыбаков и в районах республики. Патрульные группы устанавливали предупреждающие знаки, проводили беседы с населением, распространяли профилактические листовки.
МЧС
 
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