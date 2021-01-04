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В Бурятии ещё 134 человека заболели COVID-19

В Бурятии ещё 134 человека заболели COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки скончался всего один человек

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 4 января в Бурятии зарегистрировано 26 537 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 134 человека.

54% (14 248) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 134 новых случаев COVID-19: 104 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 4954 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 23 748 человек (или 89.49%), в том числе за последние сутки выписались 119 человек. Дополнительно снят с наблюдения 21 пациент.

В стационарах получают лечение 1213 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 924. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 45 пациентов (из них старше 65 – 32), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 32.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2113 коек, занято – 1213, свободно – 900 коек. Занятость коечного фонда составляет 57,4%.

Амбулаторное лечение проходят 974 пациента с COVID-19, наблюдается 2876 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 602 человека. За последние сутки скончался один человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике ограничительных мероприятий действует до 31 января 2021 года.

коронавирус профилактика
 
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