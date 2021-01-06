Самые громкие ЧП и криминальные события года в Бурятии

ДТП в Батурино
2020 год в Бурятии начался с громкого смертельного ДТП. 5 января в селе Батурино Прибайкальского района насмерть была сбита 17-летняя студентка. Как установило следствие, за рулём автомобиля, сбившего девушку, был известный бурятский политик Баир Жамбалов.
Изначально вину на себя взял его друг-бизнесмен, сам же Жамбалов на своей странице в Facebookнаписал, что в тот день он решил поменяться с бизнесменом автомобилями, поскольку тот приобрёл новенькую иномарку, на которой ему захотелось прокатиться.
«Кто был за рулём? За рулём был мой друг Галуст. Мы поменялись машинами, и это вина, за которую себя буду всегда корить. Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она (...) Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал, что сбил человека», - писал тогда Жамбалов.
Дело вызвало большой общественный резонанс. Отец погибшей девушки также на странице в соцсети написал, что считает Жамбалова убийцей его дочери. Он обвинял его в том, что депутат не оказал помощь сразу – по версии следствия, Жамбалов скрылся с места происшествия. Спустя четыре часа девушка скончалась.
«Я пойду за тобой в ад», - писал подавленный горем отец.
Баир Жамбалов обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».
В конце декабря ему сменил домашний арест на запрет определённых действий, а уголовное дело завершили и передали в суд.
Кроме того, Баир Жамбалов потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России». Жамбалов пытался через суд вернуть себе место вице-спикера, но безуспешно.
Один погиб и пострадали семеро
Продолжая рассказывать о ДТП, напомним об аварии, в которой один человек погиб и пострадали семеро. Массовая авария случилась 11 июля, в посёлке Наушки Кяхтинского района. 28-летний водитель автомобиля «Toyota Corona Premio», следуя по улице Железнодорожная, в районе дома № 55, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Toyota Windom» под управлением 22-летнего водителя.
В результате аварии водитель «Toyota Corona Premio» скончался на месте, пострадали два его пассажира.
Во второй машине пострадали пять человек, включая водителя. Все пострадавшие госпитализированы.
Известно, что погибший был лишён водительских прав.
В ДТП погибли женщина и младенец
Ещё одно смертельное ДТП произошло 31 октября в Северо-Байкальском районе Бурятии. 27-летний водитель автомашины «Тойота Камри Грация» на 14 километре автодороги «Северобайкальск-Нижнеангарск» не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ Аврора» под управлением 49-летнего мужчины.
В результате ДТП погибли двое пассажиров легкового автомобиля – 47-летняя женщина и пятимесячная девочка. Ещё двое пассажиров иномарки – 28-летняя девушка и пятилетний ребёнок, а также водитель с травмами доставлены в медучреждение.
Исчезнувший самолёт Ан-2
Летом пропал самолёт, на борту которого находились шесть человек. Он вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии для обработки лесов от шелкопряда. Борт искали несколько месяцев и с земли, и с воздуха на территории республики и Иркутской области, но поиски так и не увенчались успехом.
Родственники пропавших пилотов самостоятельно нанимали опытных охотников, которые прочёсывали лес. Они цеплялись за любую мелочь, которая могла бы привести к месту падения самолёта. Но и эти поиски были тщетны.
В сентябре поиски были прекращены. Но спустя месяц их возобновили по просьбе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Выдвигалась версия о том, что осенью в лесу видимость лучше и шансы на успешный поиск выше. Но и на этот раз ни борт, ни пропавших людей не удалось найти, и поиски вновь прекратили.
Тяжелее всех было, конечно же родне пропавших пилотов. Они намеревались обратиться в президенту страны Владимиру Путину с просьбой о возобновлении поисков.
Сын насиловал собственную мать
Самым резонансным убийством, пожалуй, стало убийство матерью сына. Но многие пользователи Сети после публикации новости встали именно на сторону женщины.
Напомним, резонансное убийство случилось в Еравнинском районе. Сын жил с матерью, с подросткового возраста он пристрастился к алкоголю. Пьяный сын любил поднимать руку на мать. Раньше за маму заступался брат, но пять лет назад он умер, после этого сын вовсе озверел.
В тот злополучный мартовский день он как обычно был пьян, затем он отправил мать за алкоголем. Женщина думала, что сын напьётся и уснёт, но не тут-то было. Проходя мимо женщины, сын пнул её в бок. Женщина пошла искать ночлег - она это делала довольно часто, когда сын напивался.
В ту ночь соседи не пустили просящуюся переночевать в очередной раз пенсионерку. Выбора не было, и женщина вернулась домой. Войдя в квартиру, она увидела разъярённого сына, который громил тумбу и телевизор.
Женщина попала под «горячую руку» - сын решил изнасиловать мать. Это он делал не впервые – в 2011 году он трижды изнасиловал её, пока она находилась в беспомощном состоянии (женщина болела), тогда свидетельницей стала соседка, но мать попросила её не рассказывать никому, поскольку ей было попросту стыдно.
Следующее изнасилование было в 2018 году, когда у женщины вновь не было сил сопротивляться.
В ту мартовскую ночь женщина окончательно поняла, что ей надоело терпеть это. Она схватила нож и вонзила его в грудную клетку сына по самую рукоятку.
Суд, принимая во внимание состояние аффекта и невыносимые условия жизни пенсионерки, приговорил её к ограничению свободы сроком один год шесть месяцев.
Землетрясения
Говоря о ЧП, нельзя не вспомнить произошедшие землетрясения. В декабре Бурятию несколько раз «тряхнуло». Одно из самых ощутимых было 10 декабря, около шести часов утра многие жители республики ощутили мощные подземные толчки.
Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, магнитуда была 5,5, в эпицентре интенсивность составила 7,3. Люди сообщали, что мебель ходила ходуном, а в шкафах звенела посуда.
«Бурятское» землетрясение ощутили в соседней Иркутской области. После здесь заявили, что обнаружили повреждения в 18 школах и нескольких соцобъектах.
Вечером того же дня произошло ещё одно землетрясение. Толчки были слабее, но всё же ощутимыми. Улан-удэнцы не на шутку перепугались, кто-то заявлял, что боится ложиться спать.
К счастью, обошлось без каких-либо разрушений.
Затем произошли ещё несколько сейсмособытий в Байкальском регионе, но они были магнитудой до пяти баллов.
Собаки
В конце года жителей республики потрясло жуткое событие, в котором серьёзно пострадала 20-летняя девушка. Улан-удэнка вышла из дома в микрорайоне Зверосовхоз, где на неё напала стая собак. Они буквально содрали с неё лицо, оставив лишь глазные яблоки.
Девушка находилась в искусственной коме, затем она пришла в себя. На бумаге она могла передавать свои мысли. Вскоре было принято решение о её транспортировке в Москву на лечение в ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского». На авиаперелёт правительством Бурятии были выделены 5,5 млн. рублей. Её состояние врачи оценивали как тяжёлое.
Следователи Следственного комитета начали доследственную проверку. Они устанавливают владельцев собак. Одну собаку из стаи подстрелил полицейский, когда она пыталась кинуться на него.
В тот же день, 23 декабря, также в Зверосовхозе псы налетели на 9-летнего мальчика. К счастью, он не пострадал, ребёнка от стаи собак смогли отбить прохожие.
Самым резонансным убийством, пожалуй, стало убийство матерью сына. Но многие пользователи Сети после публикации новости встали именно на сторону женщины.
Напомним, резонансное убийство случилось в Еравнинском районе. Сын жил с матерью, с подросткового возраста он пристрастился к алкоголю. Пьяный сын любил поднимать руку на мать. Раньше за маму заступался брат, но пять лет назад он умер, после этого сын вовсе озверел.
В тот злополучный мартовский день он как обычно был пьян, затем он отправил мать за алкоголем. Женщина думала, что сын напьётся и уснёт, но не тут-то было. Проходя мимо женщины, сын пнул её в бок. Женщина пошла искать ночлег - она это делала довольно часто, когда сын напивался.
В ту ночь соседи не пустили просящуюся переночевать в очередной раз пенсионерку. Выбора не было, и женщина вернулась домой. Войдя в квартиру, она увидела разъярённого сына, который громил тумбу и телевизор.
Женщина попала под «горячую руку» - сын решил изнасиловать мать. Это он делал не впервые – в 2011 году он трижды изнасиловал её, пока она находилась в беспомощном состоянии (женщина болела), тогда свидетельницей стала соседка, но мать попросила её не рассказывать никому, поскольку ей было попросту стыдно.
Следующее изнасилование было в 2018 году, когда у женщины вновь не было сил сопротивляться.
В ту мартовскую ночь женщина окончательно поняла, что ей надоело терпеть это. Она схватила нож и вонзила его в грудную клетку сына по самую рукоятку.
Суд, принимая во внимание состояние аффекта и невыносимые условия жизни пенсионерки, приговорил её к ограничению свободы сроком один год шесть месяцев.
Землетрясения
Говоря о ЧП, нельзя не вспомнить произошедшие землетрясения. В декабре Бурятию несколько раз «тряхнуло». Одно из самых ощутимых было 10 декабря, около шести часов утра многие жители республики ощутили мощные подземные толчки.
Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, магнитуда была 5,5, в эпицентре интенсивность составила 7,3. Люди сообщали, что мебель ходила ходуном, а в шкафах звенела посуда.
«Бурятское» землетрясение ощутили в соседней Иркутской области. После здесь заявили, что обнаружили повреждения в 18 школах и нескольких соцобъектах.
Вечером того же дня произошло ещё одно землетрясение. Толчки были слабее, но всё же ощутимыми. Улан-удэнцы не на шутку перепугались, кто-то заявлял, что боится ложиться спать.
К счастью, обошлось без каких-либо разрушений.
Затем произошли ещё несколько сейсмособытий в Байкальском регионе, но они были магнитудой до пяти баллов.
Собаки
В конце года жителей республики потрясло жуткое событие, в котором серьёзно пострадала 20-летняя девушка. Улан-удэнка вышла из дома в микрорайоне Зверосовхоз, где на неё напала стая собак. Они буквально содрали с неё лицо, оставив лишь глазные яблоки.
Девушка находилась в искусственной коме, затем она пришла в себя. На бумаге она могла передавать свои мысли. Вскоре было принято решение о её транспортировке в Москву на лечение в ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского». На авиаперелёт правительством Бурятии были выделены 5,5 млн. рублей. Её состояние врачи оценивали как тяжёлое.
Следователи Следственного комитета начали доследственную проверку. Они устанавливают владельцев собак. Одну собаку из стаи подстрелил полицейский, когда она пыталась кинуться на него.
В тот же день, 23 декабря, также в Зверосовхозе псы налетели на 9-летнего мальчика. К счастью, он не пострадал, ребёнка от стаи собак смогли отбить прохожие.
На следующий день на старшеклассницу напал домашний алабай в микрорайоне Комушка. Он укусил за бедро, девушку госпитализировали в больницу. По словам хозяйки собаки, ночью кто-то выпустил пса из вольера, и он выбежал за ограду. Цезарь, так зовут напавшего алабая, гулял по улицам до тех пор, пока его не загнали домой после нападения на школьницу.
Буквально через несколько часов произошло ещё одно нападение в сотых кварталах. К счастью, восьмилетнюю девочку, на которую набросилась свора собак, спасли прохожие. Одну агрессивную собаку из этой стаи застрелил полицейский.
После этого начались усиленные проверки по самовыгулу домашних собак в частном секторе Улан-Удэ. Во время одной из таких проверок на сотрудников едва не напал домашний пёс, на хозяйку составили два административных протокола.
Для решения проблемы предлагалось повысить штраф за самовыгул собак до 50 тысяч рублей.
Это, пожалуй, наиболее громкие чрезвычайные происшествия и криминальные события 2020 года. Надеемся, что в 2021 году подобных событий будет меньше.
Буквально через несколько часов произошло ещё одно нападение в сотых кварталах. К счастью, восьмилетнюю девочку, на которую набросилась свора собак, спасли прохожие. Одну агрессивную собаку из этой стаи застрелил полицейский.
После этого начались усиленные проверки по самовыгулу домашних собак в частном секторе Улан-Удэ. Во время одной из таких проверок на сотрудников едва не напал домашний пёс, на хозяйку составили два административных протокола.
Для решения проблемы предлагалось повысить штраф за самовыгул собак до 50 тысяч рублей.
Это, пожалуй, наиболее громкие чрезвычайные происшествия и криминальные события 2020 года. Надеемся, что в 2021 году подобных событий будет меньше.