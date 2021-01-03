Полицейские Бурятии рассказали, что делать если потерялся ребёнок

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Правоохранители дали несколько важных советов



Полицейские Бурятии рассказали, что делать если потерялся ребёнок. На сайте ведомства опубликовали справочную информацию на этот случай.



- В новогодние каникулы дети большое количество времени проводят на улице и в местах общественного пользования. К сожалению, никто не застрахован от случая, когда ребёнок может потеряться. В большой толпе на мероприятии, во дворе дома или в магазине – неважно. Важно в такой ситуации - предпринять правильные меры для его быстрого нахождения. И впредь быть более внимательными к своему чаду, особенно, если это дошкольник, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.



Первое и главное, что необходимо сделать родителям в случае пропажи ребёнка — это немедленно обратиться в ближайший отдел полиции. При обращении в ОВД нужно взять с собой документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребёнке, с его фотографией. При описании ребёнка обязательно указать приметы, наличие хронических заболеваний, во что был одет.



- Помните, чем меньше прошло времени с момента исчезновения несовершеннолетнего, тем быстрее он будет разыскан, - отмечают полицейские.



Телефоны службы экстренного вызова полиции: 102, 112;



Телефон доверия МВД по Бурятии – 8(3012)292-292.

