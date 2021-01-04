В Улан-Удэ днём до -18
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 января по республике облачно, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка, по Байкалу слабые метели. Температура ночью -20,-25, местами -30,-35, по Прибайкалью при облачности -12,-17, днём -13,-18, местами -23-28 градусов.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -20,-22, днём -16,-18.
По Байкалу в Бурятии слабые метели
Общество, Фото:
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