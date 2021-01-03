Коронавирус унёс жизни ещё двух жителей Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Общее число летальных случаев превысило 600



По информации управления Роспотребнадзора, на утро 3 января в Бурятии зарегистрировано 26 403 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 132 больных.



54% (14 199) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 132 новых случаев COVID-19: 99 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 5066 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 23 629 человек (или 89.49%), в том числе за сутки выписался 121 пациент. Дополнительно снято с наблюдения 19 пациентов.



В стационарах получают лечение 1233 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 941. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 44 пациента (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 30.



На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2113 коек, занято – 1233, свободно – 880 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,4%.



Амбулаторное лечение проходят 940 пациентов с COVID-19, наблюдается 2801 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 601 человек. За сутки скончались два пациента.





