Общее число летальных случаев превысило 600
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 3 января в Бурятии зарегистрировано 26 403 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 132 больных.
54% (14 199) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 132 новых случаев COVID-19: 99 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 5066 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 23 629 человек (или 89.49%), в том числе за сутки выписался 121 пациент. Дополнительно снято с наблюдения 19 пациентов.
В стационарах получают лечение 1233 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 941. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 44 пациента (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 30.
На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2113 коек, занято – 1233, свободно – 880 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,4%.
Амбулаторное лечение проходят 940 пациентов с COVID-19, наблюдается 2801 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 601 человек. За сутки скончались два пациента.
Коронавирус унёс жизни ещё двух жителей Бурятии
Общество, Фото:
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