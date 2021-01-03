Мужчина собрал мешок «травки»
Житель села Усть-Киран Кяхтинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере.
В суде установлено, что в октябре мужчина, имея непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, вблизи села Усть-Киран собрал наркотикосодержащее растение – коноплю и упаковал его в полимерный мешок. При совершении противоправных действий мужчина был задержан сотрудниками полиции.
Кяхтинский районный суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии сборщик конопли получил срок
Общество, Фото:
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