В Бурятии сборщик конопли получил срок

Общество, Фото: из архива

Мужчина собрал мешок «травки»



Житель села Усть-Киран Кяхтинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере.



В суде установлено, что в октябре мужчина, имея непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, вблизи села Усть-Киран собрал наркотикосодержащее растение – коноплю и упаковал его в полимерный мешок. При совершении противоправных действий мужчина был задержан сотрудниками полиции.



Кяхтинский районный суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

