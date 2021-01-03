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Транспортные полицейские Улан-Удэ поработали Дедушками Морозами

Транспортные полицейские Улан-Удэ поработали Дедушками Морозами
Общество,  Фото:pixabay.com
Стражи правопорядка поздравили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с Новым годом и Рождеством

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте, при участии членов Общественного совета и Совета ветеранов линейного отдела, совершили праздничный рейд по многодетным и малообеспеченным семьям города.

- Участники мероприятия подарили детям новогодние угощения и поздравления. Ребята, в свою очередь, поблагодарили транспортных полицейских, рассказав стихотворения, посвящённые новогодним торжествам. Родители тоже не остались без внимания. С ними провели беседы о надлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, мерах по соблюдению детьми безопасности на объектах транспорта, - сообщили в пресс-службе МВД России.

По словам начальника отделения по делам несовершеннолетних Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте Дмитрия Потёмкина, акция «Полицейский Дед Мороз» стала доброй традицией, благодаря которой не только дети, но и сами сотрудники с нетерпением ждут Нового года, чтобы подарить ребятам из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, новогоднее настроение и веру в чудо.
Новый год транспортная полиция
 
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