В Бурятии в аптеке лекарствами торговал продавец без образования

В дело вмешалась прокуратура



Как выявила прокурорская проверка, в Тункинском районе Бурятии нарушали законы о лицензионных требованиях, о здравоохранении в деятельности аптечных организаций, расположенных на территории района.



Выявлено, что в одной из аптек села Кырен допущены грубые нарушения лицензионных требований. Отпуском лекарственных средств занимался продавец, не имеющий высшего или среднего фармацевтического образования, сертификата специалиста.



После прокурорского вмешательства два работника аптечной организации привлечены к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, по постановлению прокурора района юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением», назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

