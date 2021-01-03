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В Бурятии «чёрные» лесорубы получили «условку»

В Бурятии «чёрные» лесорубы получили «условку»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчины вырубили деревьев на 67,5 тысяч рублей

Два жителя Кижингинского района Бурятии признаны виновными в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

В суде установлено, что в июле мужчины, не имея соответствующих документов для заготовки древесины, находясь в лесном массиве Тужинского участкового лесничества Еравнинского лесничества, совершили незаконную рубку сосен. Ущерб составил 67,5 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия ущерб обвиняемыми погашен в полном объёме.

- Еравнинский районный суд назначил виновным наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура черные лесорубы
 
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