В Бурятии «чёрные» лесорубы получили «условку»

Мужчины вырубили деревьев на 67,5 тысяч рублей



Два жителя Кижингинского района Бурятии признаны виновными в незаконной рубке леса в особо крупном размере.



В суде установлено, что в июле мужчины, не имея соответствующих документов для заготовки древесины, находясь в лесном массиве Тужинского участкового лесничества Еравнинского лесничества, совершили незаконную рубку сосен. Ущерб составил 67,5 тысяч рублей.



В ходе предварительного следствия ущерб обвиняемыми погашен в полном объёме.



- Еравнинский районный суд назначил виновным наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

