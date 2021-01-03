Мужчины вырубили деревьев на 67,5 тысяч рублей
Два жителя Кижингинского района Бурятии признаны виновными в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
В суде установлено, что в июле мужчины, не имея соответствующих документов для заготовки древесины, находясь в лесном массиве Тужинского участкового лесничества Еравнинского лесничества, совершили незаконную рубку сосен. Ущерб составил 67,5 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия ущерб обвиняемыми погашен в полном объёме.
- Еравнинский районный суд назначил виновным наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии «чёрные» лесорубы получили «условку»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 03.01.2021
Парень переехал в Подольск, скрываясь от призыва
Общество, 03.01.2021
Мужчины вырубили деревьев на 67 тысяч рублей
Бурятская лыжница имела реальный шанс на медали на этапе престижной многодневки
В том числе запел главврач республиканской клинической больницы Игорь Шпак
Известный атлет из Бурятии, обладатель российских и мировых рекордов Рафаэль Кулиев прошёл кастинг в популярное шоу Первого канала «Минута славы». Вернувшись из столицы, Рафаэль дал эксклюзивное интервью «Байкал-Daily»
Ледовую скульптуру установили возле детского дома
Информация опубликована на странице Иволгинского дацана
Дамба Базарович Шаргакшанов был участником Сталинградской битвы
Участники рейда прошли по 58 домам
Также в КСК не будут вешать дополнительные световые приборы в зале
2020 год не был столь насыщенным на кадровые перестановки, чем 2019. Однако множество изменений было в сфере здравоохранения – появился новый министр, поменялись главврачи республиканских больниц - а также в Народном Хурале республики. Давайте пробежимся по основным отставкам и назначениям.
Многочисленные участники розыгрыша квартиры не верят в его честность
Число летальных исходов приблизилось к 600
Дед Мороз и Снегурочка призвали водителей соблюдать правила проезда железнодорожных путей
Зверев признался, что «звезда в восторге»