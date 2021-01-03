В Бурятии температура опускалась до -42

Днём местами небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 3 января по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14-16 м/с, позёмка. Температура ночью -27,-32, местами -37,-42, по Прибайкалью при снеге -17,-22, днём -18,-23, местами -25,-30, по Прибайкалью при снеге -13-18 мороза.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -27,-29, днём -18-20 мороза.



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