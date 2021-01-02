Врачи из Улан-Удэ сняли новогодний клип

В том числе запел главврач республиканской клинической больницы Игорь Шпак
В канун Нового года коллектив республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семашко снял праздничный новогодний клип. Первым в нём появляется главврач больницы Игорь Шпак, а за ним и другие врачи.
Медики исполняют две композиции – новогоднюю песню из кинофильма «Чародеи», а также «Три белых коня». В видео показаны кадры из больницы, также медики веселятся в ледовом городке на площади Советов.
Пользователи посмотрели этот клип в Instagram более трёх тысяч раз. Жители Бурятии благодарят врачей РКБ за позитивное настроение и желают им счастья, успехов и всех благ.
Смена главного врача в РКБ произошла весной. В феврале пост покинула Евгения Лудупова, занявшая кресло министра здравоохранения Бурятии. Новым главврачом больницы стал Игорь Шпак, врач высшей категории, по специальности кардиолог, до этого занимавший пост заместителя главного врача по лечебной работе.
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2020 год не был столь насыщенным на кадровые перестановки, чем 2019. Однако множество изменений было в сфере здравоохранения – появился новый министр, поменялись главврачи республиканских больниц - а также в Народном Хурале республики. Давайте пробежимся по основным отставкам и назначениям.
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