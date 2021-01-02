Врачи из Улан-Удэ сняли новогодний клип

В канун Нового года коллектив республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семашко снял праздничный новогодний клип. Первым в нём появляется главврач больницы Игорь Шпак, а за ним и другие врачи.Медики исполняют две композиции – новогоднюю песню из кинофильма «Чародеи», а также «Три белых коня». В видео показаны кадры из больницы, также медики веселятся в ледовом городке на площади Советов.

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