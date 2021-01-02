Участники рейда прошли по 58 домам
Сегодня, 2 января, в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии, где вчера при пожаре погиб молодой человек, состоялся рейд по пожарной безопасности. В рейд вышли пожарные, депутат из Наушек и работники пожарного поезда станции Наушки.
- До наушкинцев довели информацию о трагическом пожаре, рассказали о правилах пожарной безопасности и напомнили о важности их соблюдения в период празднования новогодних и рождественских праздников. Также жителям вручались памятки с правилами пожарной безопасности и номерами, по которым можно вызвать пожарных «101» и «112», - рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Всего участники рейда посетили 58 домов и распространили 127 памяток.
Как сообщал «Байкал-Dailу», пожар произошёл утром 1 января, он унёс жизнь 19-летнего парня.
В Бурятии после гибели парня на пожаре прошли рейды
Общество, Фото:
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