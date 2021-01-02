Руководство улан-удэнского КСК против отдельного электронного табло

Также в КСК не будут вешать дополнительные световые приборы в зале



Директор Культурно-спортивного комплекса (КСК) Улан-Удэ Юрий Сибиряков ответил на вопрос пользователя на своей странице, предложившего пару нововведений.



- Обратите внимание на освещение в зале, оно слабоватое, некоторые лампы не горят (или перегорели или что-то другое?). Если бы все лампы горели, то освещение было бы яркое!!! И ещё пожелание – табло бы новое (побольше, посовременнее) на будущее, с учётом баскетбола!!! – написал местный житель на странице Сибирякова.



В свою очередь, директор КСК заявил, что вариант приобретения отдельного электронного табло он считает «нецелесообразным».



- Мы рассматриваем комплексное оснащение зала информационной системой, - пояснил Юрий Сибиряков.



Что касается освещения, то дополнительные световые приборы будут мешать спортсменам, добавил руководитель КСК. Нынешний вариант освещения он оценил как «самый оптимальный». Как выяснилось, в новом году в планах также добавить освещение над трибунами и оформление светодиодами пола зрительской зоны.

