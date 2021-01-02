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Коронавирус в Бурятии с каждым днём идёт на спад

Коронавирус в Бурятии с каждым днём идёт на спад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число летальных исходов приблизилось к 600

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 2 января общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 26 271. Из них 54% (14 134) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки диагноз подтвердили у 180 человек. Из них 133 пациента были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.

Заболеваемость с каждым днём продолжает понемногу снижаться. Для сравнения, днём ранее было выявлено 182 заражённых, до этого +185, +189, +190, +194, +198. Отметим, два месяца (с 20-х чисел октября до 20-х чисел декабря) ежедневный прирост был больше 200-х заражённых, рекордом стало +281.

С начала пандемии выздоровели от коронавируса 23508 жителей Бурятии, или 89%. Накануне вылечились 175 пациентов.

Умерли за последние сутки ещё четыре человека. За всё время в Бурятии зафиксировано 599 летальных исходов среди больных ковидом.

Сегодня в стационарах республики получают лечение 1187 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 877. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ 50 пациентов (из них старше 65-ти – 32).

Занятость коечного фонда составляет 55 %.

Амбулаторное лечение сегодня проходят 977 пациента с COVID-19. Наблюдается 2739 человек.

Круг контактных лиц составляет 5300 человек.

Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 178 га.

Как сообщал «Байкал-Dailу», глава Бурятии Алексей Цыденов в новогоднем поздравлении уделил большое количество времени борьбе с коронавирусом.

28 декабря в Улан-Удэ сотрудники Роспотребнадзора прикрыли ресторан «Раздолье» из-за проведённой там свадьбы.

В Бурятии антиковидную плазму перелили почти 300 пациентам с тяжёлой формой коронавируса.

коронавирус профилактика
 
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