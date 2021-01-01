Национальному музею Бурятии исполнилось 10 лет

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В честь юбилея в новогодние каникулы стартуют несколько конкурсов



1 января десятилетие справляет национальный музей Бурятии. Ровно 10 лет назад был подписан указ о слиянии двух музеев: истории имени М.Н. Хангалова и художественного имени Ц.С. Сампилова. Музей природы республики присоединился к нацмузею в январе 2012 года, а в 2013 был присоединен Новоселенгинский музей декабристов.



В честь этого события каждый день, с 1 января по 10 января, на страницах национального музея в соцсетях Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники и ВКонтакте будут публиковаться конкурсные задания. Одно задание на одной платформе.



Первым и самым большим конкурсом на суперприз станет задание написать небольшое эссе о национальном музее, с чем он ассоциируется, за что его любят. Конкурс проходит в группе музея в ВКонтакте, с 1 января по 10 января.



11 января будет выбран победитель, который получит альбом «Бурятский национальный костюм», сумку-шоппер с изображением картины «Арканщик» Ц.С. Сампилова и шёлковый платок с изображением картины Бальжинимы Доржиева «Дангина». Об этом сообщает пресс-служба нацмузея.



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