Победителей и призёров объявят 15 января
В Иркутской области стартует региональная спортивная онлайн-акция «С Новым годом – с новым рекордом». Акция проводится с 1 по 10 января по двум номинациям.
Первая номинация «Рекорд ГТО» – видеосъёмка рекорда. Мальчики, юноши и мужчины выполняют сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу максимальное количество раз. Время выполнения – 60 секунд. Девочки, девушки и женщины выполняют поднимание туловища из положения лёжа на спине максимальное количество раз. Время выполнения – также 60 секунд. Видеоролик должен содержать в себе правильное выполнение испытания комплекса ГТО.
Вторая номинация «В новый год с ГТО» – съёмка креативного спортивного видео. Ролик должен быть напрямую связан с комплексом ГТО. Его продолжительность должна составлять не более 60 секунд.
Видео размещаются на личной странице в Инстаграм с отметкой аккаунта @vfsk_gto38. Также нужно указать следующий набор хештегов: #нг_гто38, #ВФСКГТО, #готовктрудуиобороне, #СпортНормаЖизни, #декадаспорта, #минспорт, #развитиеспорта и #массовыйспорт.Кроме этого, для участия в акции нужно подписаться на аккаунт @vfsk_gto38 и в его директ отправить свои данные: ФИО, возраст участника, телефон для связи.
В номинации «Рекорд ГТО» победители определяются жюри акции в восьми возрастных категориях. В номинации «В новый год с ГТО» жюри выберет лучшие ролики, а победитель и призёры будут определяться путем голосования. Голосование будет проходить с 12 января с 10:00 до 10:00 13 января включительно в аккаунте @vfsk_gto38. Победители и призёры будут объявлены 15 января. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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В Иркутской области стартовала спортивная онлайн-акция
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