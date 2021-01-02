По республике сохранится холодная погода
По данным Бурятского гидрометеоцентра, 2 января по республике ожидается местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренные снегопады. На дорогах местами снежные накаты. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура ночью –30-35, местами –25-30, по Прибайкалью при снеге –16-21, по северу местами до –43. Днём –19-24, местами по северу –29-34, по Прибайкалью –13-18 мороза.
В Улан-Удэ пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью –26-28, днём –18-20 мороза.
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, Фото:
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