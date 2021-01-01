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В Бурятии поздравили мать первого новорожденного этого года

В Бурятии поздравили мать первого новорожденного этого года
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава республики пожелал ей и ребёнку всего самого наилучшего

Глава РБ Алексей Цыденов поздравил жительницу республики, родившего первого новорожденного Бурятии 2021 года. Мальчик родился 1 января в 1:05. Его вес составил 3660 грамм, рост – 52 см. Ребёнок здоровый: его оценка по шкале Апгар составила 8-9 баллов.

- Вам всего хорошего. Ребёнку здоровья, крепости. Чтобы рос умненьким. В общем, всего вам самого наилучшего, - пожелал матери новорожденного Алексей Цыденов.

Первым ребёнком, который родился в 2021 году в Бурятии, стала девочка, которая родилась в 00:10. Малышка с мамой находятся в городском перинатальном центре. Из-за карантинных мероприятий подарки были вручены через медицинский персонал.

В первый день нового года к 13:00 в республике на свет появилось 10 малышей. Из них 8 в Улан-Удэ, 2 в районах Бурятии: Закаменском и Мухоршибирском. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
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