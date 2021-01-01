Глава республики пожелал ей и ребёнку всего самого наилучшего
Глава РБ Алексей Цыденов поздравил жительницу республики, родившего первого новорожденного Бурятии 2021 года. Мальчик родился 1 января в 1:05. Его вес составил 3660 грамм, рост – 52 см. Ребёнок здоровый: его оценка по шкале Апгар составила 8-9 баллов.
- Вам всего хорошего. Ребёнку здоровья, крепости. Чтобы рос умненьким. В общем, всего вам самого наилучшего, - пожелал матери новорожденного Алексей Цыденов.
Первым ребёнком, который родился в 2021 году в Бурятии, стала девочка, которая родилась в 00:10. Малышка с мамой находятся в городском перинатальном центре. Из-за карантинных мероприятий подарки были вручены через медицинский персонал.
В первый день нового года к 13:00 в республике на свет появилось 10 малышей. Из них 8 в Улан-Удэ, 2 в районах Бурятии: Закаменском и Мухоршибирском. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
В Бурятии поздравили мать первого новорожденного этого года
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Глава республики пожелал ей и ребёнку всего самого наилучшего
Его нашли в ходе разбора выгоревшей квартиры в Наушках
Зимний волшебник прибыл в Читу на главную ёлку края
В сего на территории региона функционируют девятнадцать ледовых переправ
На конкурс было прислано более 880 работ
Юные спортсмены выиграли «золото», «серебро» и «бронзу»
В Улан-Удэ стартовало первенство «Зимний мяч Бурятии»
Общественники раздали детям сладости на центральной площади Улан-Удэ
Алексей Цыденов поздравил с праздником пациентов детской больницы и воспитанников социально-реабилитационного центра
Военные инженеры ВВО ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации
Верующие получили благословение митрополита Иосифа
Большая часть голосов было отдано за «Аврору»
1 января 2021 года – время подводить итоги, вспомнить, что хорошего и плохого произошло в уходящем году. «Байкал-Daily» предлагает совершить «путешествие во времени»
Температура ночью опустится местами до –43
Общество, 31.12.2020
Также поздравление Дамбе Аюшееву прислал Михаил Мишустин