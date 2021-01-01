В Бурятии число случаев заражения COVID-19 превысило 26 тысяч

В республике коронавирусом заболело ещё 182 человека
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 1 января в республике зарегистрировано 26091 (+182) лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
54% (14044) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 182 новых случаев коронавируса 142 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 5277 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 178 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Всего выздоровели от COVID-19 – 23333 (+199) человек. Дополнительно снято с наблюдения 305 пациентов.
В стационарах республики получают лечение 1170 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 871. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 48 человек), на ИВЛ – 48 пациентов (из них старше 65 – 28 человек), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 42 человека.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2128 коек, занято – 1170, свободно – 958 коек. Занятость коечного фонда составляет 54,9%. Амбулаторное лечение проходят 993 пациента с COVID-19, наблюдается 2815 человек
.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 595 (+4) человек.
В лабораториях пяти государственных медицинских организаций, центра гигиены и эпидемиологии в РБ, а также одной частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 2553 человек, с нарастающим итогом – 726714 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.
На «горячую линию» минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 290 обращений по вопросам, связанным с COVID-19 (всего нарастающим итогом – 101457 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
В Бурятии число случаев заражения COVID-19 превысило 26 тысяч
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