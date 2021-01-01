В Иркутской области открылись ещё пять ледовых переправ

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В сего на территории региона функционируют девятнадцать ледовых переправ



Накануне в Иркутской области освидетельствованы и введены в эксплуатацию пять ледовых переправ в Братском, Бодайбинском и Тайшетском районах , сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.



Ледовую переправу через реку Витим допустили к эксплуатации сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Она соединяет город Бодайбо с микрорайоном Бисяга. Её грузоподъёмность составляет 30 тонн. Ещё одна переправа через реку Витим соединила город Бодайбо и посёлок Мамакан, грузоподъемность её составляет 30 тонн. Толщина льда на реке Витим порядка полутора метров.



В Братском районе в минувшие сутки прошла проверку и была допущена к эксплуатации ледовая переправа от села Ключи-Булак до посёлка Харанжино. Воспользоваться ей смогут автовладельцы, чьи транспортные средства не превышают массу 10 тонн. Также начала работу переправа «Тангуй-Добчур». Ледовая дорога на Братском водохранилище признана безопасной для передвижения транспорта весом до 15 тонн. Эксплуатация ледовых дорог в Братском районе допустима только в светлое время суток.



Безопасная ледовая дорога в Тайшетском районе открыта в районе посёлка Старый Акульшет через реку Бирюсу. Там допустимая нагрузка составляет 30 тонн.



В настоящее время функционирует 19 ледовых переправ в десяти районах Иркутской области. Всего в зимний период 2020-2021 года планируется открытие и эксплуатация 55 ледовых переправ.

