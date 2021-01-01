В сего на территории региона функционируют девятнадцать ледовых переправ
Накануне в Иркутской области освидетельствованы и введены в эксплуатацию пять ледовых переправ в Братском, Бодайбинском и Тайшетском районах , сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ледовую переправу через реку Витим допустили к эксплуатации сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Она соединяет город Бодайбо с микрорайоном Бисяга. Её грузоподъёмность составляет 30 тонн. Ещё одна переправа через реку Витим соединила город Бодайбо и посёлок Мамакан, грузоподъемность её составляет 30 тонн. Толщина льда на реке Витим порядка полутора метров.
В Братском районе в минувшие сутки прошла проверку и была допущена к эксплуатации ледовая переправа от села Ключи-Булак до посёлка Харанжино. Воспользоваться ей смогут автовладельцы, чьи транспортные средства не превышают массу 10 тонн. Также начала работу переправа «Тангуй-Добчур». Ледовая дорога на Братском водохранилище признана безопасной для передвижения транспорта весом до 15 тонн. Эксплуатация ледовых дорог в Братском районе допустима только в светлое время суток.
Безопасная ледовая дорога в Тайшетском районе открыта в районе посёлка Старый Акульшет через реку Бирюсу. Там допустимая нагрузка составляет 30 тонн.
В настоящее время функционирует 19 ледовых переправ в десяти районах Иркутской области. Всего в зимний период 2020-2021 года планируется открытие и эксплуатация 55 ледовых переправ.
В Иркутской области открылись ещё пять ледовых переправ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На конкурс было прислано более 880 работ
Юные спортсмены выиграли «золото», «серебро» и «бронзу»
В Улан-Удэ стартовало первенство «Зимний мяч Бурятии»
Общественники раздали детям сладости на центральной площади Улан-Удэ
Алексей Цыденов поздравил с праздником пациентов детской больницы и воспитанников социально-реабилитационного центра
Военные инженеры ВВО ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации
Верующие получили благословение митрополита Иосифа
Большая часть голосов было отдано за «Аврору»
1 января 2021 года – время подводить итоги, вспомнить, что хорошего и плохого произошло в уходящем году. «Байкал-Daily» предлагает совершить «путешествие во времени»
Температура ночью опустится местами до –43
Также поздравление Дамбе Аюшееву прислал Михаил Мишустин
Воспитанники детского центра «Добрый» получили сладкие подарки и кухонные приборы
Меню разнообразят буузы, бухлёр и хушуур
«Песня поднимает дух и глубже даёт осознать нужные вещи», - отмечает Ольга Жигмитова
В Советском районе объявлены победители номинации «Чудо-двор «Новогодняя сказка»