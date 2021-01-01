В Бурятии объявили победителей конкурса «Сохраним леса Байкала»

На конкурс было прислано более 880 работ



В Бурятии подвели итоги республиканского природоохранного конкурса «Сохраним леса Байкала». Всего в конкурсе приняли участие 883 работы дошкольников и учащихся.



Мероприятие проводилось дистанционно и включало в себя три этапа: учебно-познавательный, творческий и литературный. Победителей и призёров определяли по 7 номинациям.



«Сочинение на бурятском языке»

1 место - Дашицырен М.

2 место - Зоригто Г.

3 место - Энхэ-Сэсэг Х.



«Сочинение на русском языке»

1 место - Варвара З.

2 место - Лев К.

3 место - Буинша Б.



«Альтернативная ёлка: Новогодняя композиция»

1 место - Александра Г.

2 место - Ульяна С.

3 место - Екатерина Д.



«Альтернативная ёлка: Самая креативная ёлка»

1 место - Роман Ц.

2 место - Александр М.и Анастасия Б.

3 место - Варвара К.



«Альтернативная ёлка: Самая стильная ёлка»

1 место - Дмитрий Р.

2 место - Александра Э.

3 место - Ольга К.



«Альтернативная ёлка: Выбор Деда Мороза и Снегурочки»

1 место - Андрей Ф.

2 место - Платон М.

3 место - Антон Ш.



«Альтернативная ёлка: Самая экологичная ёлка»

1 место - Родион М.

2 место - Сэндэма Б.

3 место - Анастасия Э.



Всем участникам до 31 января будет выслан сертификат на адрес электронный почты, указанный в заявке регистрации. Победителям и призёрам также до 31 января будут высланы уведомления об условиях вручения дипломов и ценных призов, сообщает пресс-служба РЭБЦ РБ.

