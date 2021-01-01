На конкурс было прислано более 880 работ
В Бурятии подвели итоги республиканского природоохранного конкурса «Сохраним леса Байкала». Всего в конкурсе приняли участие 883 работы дошкольников и учащихся.
Мероприятие проводилось дистанционно и включало в себя три этапа: учебно-познавательный, творческий и литературный. Победителей и призёров определяли по 7 номинациям.
«Сочинение на бурятском языке»
1 место - Дашицырен М.
2 место - Зоригто Г.
3 место - Энхэ-Сэсэг Х.
«Сочинение на русском языке»
1 место - Варвара З.
2 место - Лев К.
3 место - Буинша Б.
«Альтернативная ёлка: Новогодняя композиция»
1 место - Александра Г.
2 место - Ульяна С.
3 место - Екатерина Д.
«Альтернативная ёлка: Самая креативная ёлка»
1 место - Роман Ц.
2 место - Александр М.и Анастасия Б.
3 место - Варвара К.
«Альтернативная ёлка: Самая стильная ёлка»
1 место - Дмитрий Р.
2 место - Александра Э.
3 место - Ольга К.
«Альтернативная ёлка: Выбор Деда Мороза и Снегурочки»
1 место - Андрей Ф.
2 место - Платон М.
3 место - Антон Ш.
«Альтернативная ёлка: Самая экологичная ёлка»
1 место - Родион М.
2 место - Сэндэма Б.
3 место - Анастасия Э.
Всем участникам до 31 января будет выслан сертификат на адрес электронный почты, указанный в заявке регистрации. Победителям и призёрам также до 31 января будут высланы уведомления об условиях вручения дипломов и ценных призов, сообщает пресс-служба РЭБЦ РБ.
В Бурятии объявили победителей конкурса «Сохраним леса Байкала»
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