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Боксёры Улан-Удэ вернулись с наградами из Татарстана

Боксёры Улан-Удэ вернулись с наградами из Татарстана
Общество,  Фото:пресс-служба СШОР №11
Юные спортсмены выиграли «золото», «серебро» и «бронзу»

В конце декабря в городе Арске республики Татарстан завершился ежегодный межрегиональный турнир по боксу, посвящённый памяти основателей бокса в г. Арск заслуженного тренера СССР В.В. Краснова и тренера Ю.Ш. Сабирзянова. Соревнования собрали 94 участника разных возрастных и весовых категорий. В турнире участвовали спортсмены из Татарстана, Ульяновской области, Бурятии, Башкирии, Республики Марий Эл, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Елабуги и других городов.

Бурятию под руководством тренера Александра Путинского представляли три участника, занимающиеся в СШОР №11 Улан-Удэ: Дмитрий Широков, Алдар Бадмаев и Артур Дамдинов.

В турнире юниоров самым сильным по составу спортсменов оказалась весовая категория до 60 кг. В итоге в финал вышли Дмитрий Широков и победитель первенства Ульяновской области Олег Окружнов. Поединок завершился победой по очкам боксёра из Бурятии.

В финальном поединке в категории до 69 кг сошлись Алдар Бадмаев и Давид Арутюнян из города Богатые Сабы. В третьем раунде рефери вынужден был останавливать бой из-за кровотечения из носа у Арутюняна, но всё же, раздельным решением судей, победу присудили Давиду.

Артур Дамдинов в весовой категории 64 килограмма занял призовое третье место. В полуфинале, он проиграл боксёру из Арска Али Галееву. Об этом сообщает пресс-служба СШОР №11.
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