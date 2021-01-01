В соревнованиях принимают участие юношеские команды по футболу
26 декабря на стадионе «Локомотив» города Улан-Удэ состоялось открытие первенства Бурятии по футболу среди юношеских команд «Зимний мяч Бурятии». Об этом сообщает пресс-служба БРО общества «Динамо».
На открытии прошло награждение победителей и призёров первенства республики по футболу сезона 2019-2020 гг. В соревнованиях приняли участие 8 команд из города Улан-Удэ и районов нашей республики. Награждение юных спортсменов провёл председатель федерации футбола РБ Роман Галимов. Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ стартовало первенство «Зимний мяч Бурятии»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общественники раздали детям сладости на центральной площади Улан-Удэ
Алексей Цыденов поздравил с праздником пациентов детской больницы и воспитанников социально-реабилитационного центра
Военные инженеры ВВО ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации
Верующие получили благословение митрополита Иосифа
Большая часть голосов было отдано за «Аврору»
1 января 2021 года – время подводить итоги, вспомнить, что хорошего и плохого произошло в уходящем году. «Байкал-Daily» предлагает совершить «путешествие во времени»
Температура ночью опустится местами до –43
Также поздравление Дамбе Аюшееву прислал Михаил Мишустин
Воспитанники детского центра «Добрый» получили сладкие подарки и кухонные приборы
Меню разнообразят буузы, бухлёр и хушуур
«Песня поднимает дух и глубже даёт осознать нужные вещи», - отмечает Ольга Жигмитова
В Советском районе объявлены победители номинации «Чудо-двор «Новогодняя сказка»
В настоящее время долг по заработной плате выплачен
Он будет информировать граждан по вопросам, связанным с COVID-19
Илья Жибалов выиграл «бронзу» в весовой категории 110 кг