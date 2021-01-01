В Улан-Удэ стартовало первенство «Зимний мяч Бурятии»

В соревнованиях принимают участие юношеские команды по футболу



26 декабря на стадионе «Локомотив» города Улан-Удэ состоялось открытие первенства Бурятии по футболу среди юношеских команд «Зимний мяч Бурятии». Об этом сообщает пресс-служба БРО общества «Динамо».



На открытии прошло награждение победителей и призёров первенства республики по футболу сезона 2019-2020 гг. В соревнованиях приняли участие 8 команд из города Улан-Удэ и районов нашей республики. Награждение юных спортсменов провёл председатель федерации футбола РБ Роман Галимов. Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.



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