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В Бурятии проходит всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»

В Бурятии проходит всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»
Общество,  Фото:пресс-служба МВД по РБ
Общественники раздали детям сладости на центральной площади Улан-Удэ

В Бурятии продолжается всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». Она продлится до 15 января.

В Улан-Удэ члены добровольной народной дружины и член общественного совета при МВД по республике Вадим Борхоев совместно посетили ледовый городок на площади Советов и поздравили жителей и гостей столицы с наступающими праздниками. Ребятишки отвлеклись от катания на санках и коньках и читали общественнику в костюме Деда Мороза стихи и пели песни на новогоднюю тематику. В ответ детям дарили сладости и рассказывали о правилах безопасности в новогодние каникулы. С взрослыми сказочный персонаж поговорил о том, как не потерять ребёнка в предновогодней суете и куда обратиться, если это произошло.

В рамках акции в столице Бурятии сотрудники ГИБДД ежегодно поздравляют автомобилистов с праздником. Вместе с праздничными пожеланиями водителей призывают к соблюдению ПДД, внимательности и осторожности за рулём. Новогодний экипаж в составе сотрудников ГИБДД и Деда Мороза поздравил водителей, пассажиров и пешеходов с наступающим праздником и подарил им подарки. Водители и пассажиры пели песни и рассказывали стихи на новогоднюю тематику. Самые маленькие участники дорожного движения получили в подарок от Полицейского Деда Мороза светоотражающие повязки.

Эксперт-криминалист, следователь, участковый уполномоченный полиции, кинолог, боец спецназа «Гром», полицейский патрульно-постовой службы, инспекторы охраны общественного порядка, ПДН, ГИБДД и миграционной службы регионального МВД передавали друг другу волшебную эстафету добра. В образе главного героя Нового года они побывали в семьях улан-удэнцев, поздравили детей из многодетных семей, своих родных, коллег-дружинников, тренеров, автомобилистов и просто прохожих на улицах города.

В специальном видеопоздравлении Полицейский Дед Мороз пожелал крепкого здоровья, счастья, безопасного Нового года и подарил сладкие подарки. Видеоролик украсила новогодняя песня в исполнении вокального ансамбля управления МВД России по Улан-Удэ и общественного совета при управлении МВД по городу Улан-Удэ «Звезда» на слова и музыку Дениса Ковальского. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

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