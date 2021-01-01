Алексей Цыденов поздравил с праздником пациентов детской больницы и воспитанников социально-реабилитационного центра
В Улан-Удэ онкологическое отделение детской республиканской клинической больницы посетили Дед Мороз и Снегурочка, которые передали маленьким пациентам подарки от главы Бурятии. Алексей Цыденов принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний».
Дети из онкологического отделения ДРКБ не регистрировались на сайте «Ёлка желаний». Все желания были собраны молодёжным центром министерства спорта и молодёжной политики РБ, вёлся поиск спонсоров и меценатов, готовых исполнить мечты детей. Дедом Морозом для детей стал и глава республики. Всего исполнено 33 детских желания. На сегодняшний день 22 ребёнка продолжают лечение в стационаре. Тем, кто находится на лечении амбулаторно, подарки будут вручены волонтёрами.
Также в этот день глава Бурятии поздравил и передал подарки воспитанникам республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Напомним, новогодняя акция «Ёлка желаний» стартовала во время совета округа ДФО во Владивостоке и традиционно в правительстве РФ в Москве. Подарки от руководства страны и округа получают дети из детских домов, из многодетных и малоимущих семей, юные дальневосточники с особенностями здоровья. Дальневосточную «Ёлку желаний» во Владивостоке поддержал Юрий Трутнев, которому досталось несколько новогодних шаров с мечтами детей. Выполняя новогодние пожелания, вице-премьер связался с семьёй из Бурятии, чтобы лично поздравить родителей и детей с наступающими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Глава Бурятии принял участие в акции «Ёлка желаний»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Военные инженеры ВВО ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации
Верующие получили благословение митрополита Иосифа
Большая часть голосов было отдано за «Аврору»
1 января 2021 года – время подводить итоги, вспомнить, что хорошего и плохого произошло в уходящем году. «Байкал-Daily» предлагает совершить «путешествие во времени»
Температура ночью опустится местами до –43
Также поздравление Дамбе Аюшееву прислал Михаил Мишустин
Воспитанники детского центра «Добрый» получили сладкие подарки и кухонные приборы
Меню разнообразят буузы, бухлёр и хушуур
«Песня поднимает дух и глубже даёт осознать нужные вещи», - отмечает Ольга Жигмитова
В Советском районе объявлены победители номинации «Чудо-двор «Новогодняя сказка»
В настоящее время долг по заработной плате выплачен
Он будет информировать граждан по вопросам, связанным с COVID-19
Илья Жибалов выиграл «бронзу» в весовой категории 110 кг
В Бурятии отметили день памяти Симеона Верхотурского
Они обеспечат охрану общественного порядка в праздники