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Глава Бурятии принял участие в акции «Ёлка желаний»

Глава Бурятии принял участие в акции «Ёлка желаний»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов поздравил с праздником пациентов детской больницы и воспитанников социально-реабилитационного центра

В Улан-Удэ онкологическое отделение детской республиканской клинической больницы посетили Дед Мороз и Снегурочка, которые передали маленьким пациентам подарки от главы Бурятии. Алексей Цыденов принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний».

Дети из онкологического отделения ДРКБ не регистрировались на сайте «Ёлка желаний». Все желания были собраны молодёжным центром министерства спорта и молодёжной политики РБ, вёлся поиск спонсоров и меценатов, готовых исполнить мечты детей. Дедом Морозом для детей стал и глава республики. Всего исполнено 33 детских желания. На сегодняшний день 22 ребёнка продолжают лечение в стационаре. Тем, кто находится на лечении амбулаторно, подарки будут вручены волонтёрами.

Также в этот день глава Бурятии поздравил и передал подарки воспитанникам республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Напомним, новогодняя акция «Ёлка желаний» стартовала во время совета округа ДФО во Владивостоке и традиционно в правительстве РФ в Москве. Подарки от руководства страны и округа получают дети из детских домов, из многодетных и малоимущих семей, юные дальневосточники с особенностями здоровья. Дальневосточную «Ёлку желаний» во Владивостоке поддержал Юрий Трутнев, которому досталось несколько новогодних шаров с мечтами детей. Выполняя новогодние пожелания, вице-премьер связался с семьёй из Бурятии, чтобы лично поздравить родителей и детей с наступающими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Бурятия Новый год глава РБ
 
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