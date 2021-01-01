Военные инженеры ВВО ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации
На текущей неделе одном из полигонов Восточного военного округа в Бурятии состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими инженерных подразделений общевойскового объединения ВВО по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.
В ходе практической части учения военные инженеры отработали различные алгоритмы действий по поиску условных пострадавших, в том числе с применением служебных собак, и эвакуации их из-под завалов.
Помимо этого, после обнаружения условных пострадавших военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по их извлечению с применением нового специального инженерного оборудования, в частности гидравлических домкратов, лебёдок и кранов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военнослужащие искали пострадавших с помощью собак
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