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В Бурятии военнослужащие искали пострадавших с помощью собак

В Бурятии военнослужащие искали пострадавших с помощью собак
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Военные инженеры ВВО ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации

На текущей неделе одном из полигонов Восточного военного округа в Бурятии состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими инженерных подразделений общевойскового объединения ВВО по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.

В ходе практической части учения военные инженеры отработали различные алгоритмы действий по поиску условных пострадавших, в том числе с применением служебных собак, и эвакуации их из-под завалов.

Помимо этого, после обнаружения условных пострадавших военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по их извлечению с применением нового специального инженерного оборудования, в частности гидравлических домкратов, лебёдок и кранов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО Бурятия военнослужащие военные учения
 
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