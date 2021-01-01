Жители ДФО выбрали название для Единой авиакомпании

Большая часть голосов было отдано за «Аврору»



На Дальнем Востоке завершилось электронное голосование, в ходе которого жители региона выбрали название для Единой дальневосточной авиакомпании. Новое авиапредприятие создаётся с целью повышения транспортной доступности регионов Дальневосточного федерального округа, развития местного и межрегионального авиасообщения.



За несколько дней платформу для голосования aviadv.ru посетили более 24,3 тысяч человек. Проголосовали или предложили свои варианты более 11,8 тысяч дальневосточников. Всего было заявлено более 1,2 тысяч вариантов названий. Абсолютное большинство голосов (более 5,1 тысяч) было отдано за «Аврору». Это название действующего авиаперевозчика, символизирующее утреннюю зарю – её дальневосточники встречают первыми в нашей стране.



В топ-5 популярных вариантов вошли «Дальавиа», «Дальний Восток», «Тайга» и «Крылья Востока». Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской и Магаданской областей.



Стоит заметить, что конкурс привлек внимание не только пассажиров, но и профессиональных лётчиков. Организаторы голосования получили несколько резюме от пилотов из различных регионов Дальнего Востока, готовых к переезду для работы в новой авиакомпании. Все поступившие заявки переданы в авиакомпанию «Аврора».



Среди участников конкурса были разыграны 5 сертификатов почётного пассажира на бесплатный авиаперелёт между регионами Дальнего Востока по маршрутной сети авиакомпании «Аврора». Победителей определили с помощью генератора случайных чисел по номерам телефонов, оставленных при регистрации на сайте aviadv.ru. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

