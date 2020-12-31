Воспитанники детского центра «Добрый» получили сладкие подарки и кухонные приборы
В преддверии Нового года сотрудники Кяхтинского районного отделения судебных приставов Бурятии поздравили воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый».
Работниками ведомства были приобретены кухонные принадлежности и приборы для учебно-образовательного процесса. Использование этих предметов поможет ребятам не только приобрести полезные знания и навыки, но и сформировать важные качества характера, необходимые в их будущей самостоятельной жизни. Кроме того, детям были вручены традиционные сладкие подарки.
Сотрудники центра поблагодарили гостей за отзывчивость, поддержку и участие в жизни воспитанников учреждения, сообщает пресс-служба УФССП России по РБ.
Приставы Бурятии поздравили детей, оставшихся без попечения родителей
Общество, Фото:
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