Первый день Нового года Бурятию встретит снегом

Температура ночью опустится местами до –43



По данным Бурятского гидрометеоцентра, 1 января по республике местами пройдёт небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 15 м/с, позёмок. Температура ночью –28-33, местами –18-23, по северу до –38-43, днём –18-23, по северу –27-32, по Прибайкалью до 13 мороза.



В Улан-Удэ также пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью –28-30, днём –19-21.

