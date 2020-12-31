Оперная дива Ольга Жигмитова представила песню на стихи Гуро Идымова

«Песня поднимает дух и глубже даёт осознать нужные вещи», - отмечает Ольга Жигмитова



Оперная дива, заслуженная артистка республики, солистка Бурятского театра оперы и балета Ольга Жигмитова представила песню «Стучи скорее в дверь» автора Гуро Идымова.



Душевная композиция исполнена Ольгой Жигмитовой с певцом Михаилом Цыреновым под аккомпанемент иркутской кавер-группы INHIT. Вокалисты спели её в память своего друга.



- Мы все очень полюбили эту песню, которая поднимает дух и глубже даёт осознать нужные вещи. Гуро Идымов был во всём творческий, скромный и ответственный человек, мы верим, что его всегда живая душа приобрела жизнь, служащую искусству, - отметила заслуженная артистка республики.



