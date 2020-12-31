«Песня поднимает дух и глубже даёт осознать нужные вещи», - отмечает Ольга Жигмитова
Оперная дива, заслуженная артистка республики, солистка Бурятского театра оперы и балета Ольга Жигмитова представила песню «Стучи скорее в дверь» автора Гуро Идымова.
Душевная композиция исполнена Ольгой Жигмитовой с певцом Михаилом Цыреновым под аккомпанемент иркутской кавер-группы INHIT. Вокалисты спели её в память своего друга.
- Мы все очень полюбили эту песню, которая поднимает дух и глубже даёт осознать нужные вещи. Гуро Идымов был во всём творческий, скромный и ответственный человек, мы верим, что его всегда живая душа приобрела жизнь, служащую искусству, - отметила заслуженная артистка республики.
Оперная дива Ольга Жигмитова представила песню на стихи Гуро Идымова
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