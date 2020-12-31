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В Бурятии дисквалифицировали гендиректора из-за невыплаты зарплаты

В Бурятии дисквалифицировали гендиректора из-за невыплаты зарплаты
Общество,  Фото:pixabay.com
В настоящее время долг по заработной плате выплачен

Прокуратура Муйского района Бурятии проверила исполнение трудового законодательства в деятельности одной из ресурсоснабжающих организаций района. Было установлено, что за июль 2020 года организацией не выплачена заработная плата 136 работникам на общую сумму свыше 3 млн рублей. По представлению прокуратуры района долг по заработной плате выплачен.

В связи с допущенными нарушениями генеральный директор общества по постановлению прокурора района привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Мировой судья судебного участка Муйского района назначил виновному наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Бурятия Муйский район прокуратура
 
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