Он будет информировать граждан по вопросам, связанным с COVID-19
В Иркутской области будет организована работа Единого центра по вопросам предупреждения распространения COVID-19. Центр создаётся для своевременного информирования граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции по номерам телефонов 122 и 8(3952)399-399. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона № 279-уг.
- Единый центр по вопросам предупреждения и распространения COVID-19 организуется по территориальному принципу, исходя из необходимости организации не менее 16 автоматизированных рабочих мест для обработки вызовов, поступающих из города Иркутска и Иркутского районного муниципального образования, не менее 10 автоматизированных рабочих мест на остальные муниципальные образования Иркутской области, – говорится в документе.
Руководству ПАО «Ростелеком» рекомендовано назначить должностное лицо, ответственное за обеспечение технической поддержки бесперебойной работы Единого центра, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области создадут Единый центра по коронавирусу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Илья Жибалов выиграл «бронзу» в весовой категории 110 кг
В Бурятии отметили день памяти Симеона Верхотурского
Они обеспечат охрану общественного порядка в праздники
Финал и гала-концерт пройдут в дни празднования Сагаалгана
Общее число случаев заражения составило почти 26 тысяч человек
Бурятия получит пакет акций единой авиакомпании в обмен на консолидацию авиационных активов
Ещё одно историческое здание на «Арбате» приобрело архитектурную подсветку
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия ёлки на площади Советов
Местами в республике до -43
Они будут отправляться позже на 13 минут
«Байкал-Daily» и фотограф Сергей Тарасенко предлагают вспомнить, как улан-удэнцы веселились на главной площади в прошлые годы
Ледяная скульптура установлена у входа ВСГИК
Подведены итоги фотоконкурса в сельскохозяйственном паблике
Объявлены победители республиканского конкурса в сфере молодёжной политики
Праздничные службы в храмах области отменяться не будут