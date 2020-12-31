В Иркутской области создадут Единый центра по коронавирусу

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Он будет информировать граждан по вопросам, связанным с COVID-19



В Иркутской области будет организована работа Единого центра по вопросам предупреждения распространения COVID-19. Центр создаётся для своевременного информирования граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции по номерам телефонов 122 и 8(3952)399-399. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона № 279-уг.



- Единый центр по вопросам предупреждения и распространения COVID-19 организуется по территориальному принципу, исходя из необходимости организации не менее 16 автоматизированных рабочих мест для обработки вызовов, поступающих из города Иркутска и Иркутского районного муниципального образования, не менее 10 автоматизированных рабочих мест на остальные муниципальные образования Иркутской области, – говорится в документе.



Руководству ПАО «Ростелеком» рекомендовано назначить должностное лицо, ответственное за обеспечение технической поддержки бесперебойной работы Единого центра, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

